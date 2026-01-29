Camión vuelca en la ruta al Atlántico (Video)

Bomberos atendieron al piloto tras el percance.
Este 29 de enero se reporta un percance vial en el km. 13.5 de ruta El Atlántico, zona 25, donde un camión de volteo volcó en la cinta asfáltica tras perder el control. El tránsito se vio afectado debido a que bloqueó el paso por algunos momentos.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales quienes atendieron al piloto quien presentaba lesiones. Asimismo elementos de la Policía Municipal de Tránsito brindaron apoyo en el área ya que este hecho bloqueaba la salida de la capital hacia el norte y oriente del país.
Cuando el transporte volcó, material de selecto de construcción cayó al asfalto y se dispersó por lo que se coordinó con grúas para poder habilitar el paso y quitar los obstáculos de la vía.
Las autoridades recomiendan seguir las instrucciones de los agentes de tránsito para agilizar el movimiento vehicular.