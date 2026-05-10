¡Campeones! Barcelona doblega al Real y se corona en el Camp Nou

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La fiesta fue completamente azulgrana en el Camp Nou. El FC Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid en una nueva edición del Clásico español y prácticamente sentenció el título de la temporada 2025-2026 de La Liga, consiguiendo así el bicampeonato bajo la dirección técnica de Hansi Flick.

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En un estadio repleto con más de 85 mil aficionados, el conjunto culé salió decidido a liquidar la historia desde el primer tiempo y encontró rápidamente la ventaja gracias al inglés Marcus Rashford. Al minuto 9, el atacante sorprendió con un espectacular tiro libre que dejó sin opciones a Thibaut Courtois y desató la locura en el Camp Nou. El gol hizo recordar las grandes noches de Lionel Messi, quien había sido el último futbolista blaugrana en marcar de tiro libre en un Clásico como local.

El dominio del Barcelona continuó y apenas al minuto 18 apareció Ferran Torres para ampliar la ventaja. El delantero español aprovechó un balón dentro del área y definió con categoría para vencer nuevamente a Courtois, colocando el 2-0 que terminaría siendo definitivo en un duelo que dejó sin reacción al conjunto merengue.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa intentó reaccionar en el complemento con algunas modificaciones, pero nunca logró encontrar claridad ofensiva. De hecho, el Barcelona estuvo más cerca del tercero, aunque las intervenciones de Courtois evitaron un resultado mayor en territorio catalán.

EL CLÁSICO ES NUESTRO Y SOMOS LOS CAMPEONES!!!! pic.twitter.com/pWM7IM23It — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

La jugada más polémica para el Madrid llegó en el minuto 76, cuando Jude Bellingham anotó lo que parecía el descuento, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Además, los merengues reclamaron un posible penalti sobre el mediocampista inglés tras un codazo de Cubarsí, aunque ni el árbitro principal ni el VAR consideraron sancionable la jugada.

Sin muchas más emociones en el cierre del encuentro, el Barcelona selló una victoria de enorme peso en el Clásico y dejó asegurado un nuevo campeonato liguero. El equipo de Hansi Flick volvió a demostrar su jerarquía en los partidos importantes y celebró junto a su afición una noche que quedará marcada como una de las más especiales de la temporada.