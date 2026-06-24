CANG señala falta de certeza en elección de la USAC

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A través de un comunicado, el CANG expresó su preocupación por el proceso de elección del rector de la USAC

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El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) dio a conocer su preocupación por "la grave situación de incertidumbre jurídica y la falta de certeza", que atraviesa el proceso de elección del rector de la Universidad de San Carlos (USAC), período 2026-2030.

A la vez, expresó que repudia enérgicamente "el desconocimiento del sentir democrático expresado por los cuerpos electorales de los colegios profesionales", señalando que son los tribunales electorales respectivos los únicos competentes para calificar y resolver cada uno de los procesos eleccionarios, según su competencia.

Con esto, denuncian que con su actuar el Consejo Superior Universitario (CSU) ha invadido competencias exclusivas de los tribunales electorales de los colegios profesionales al calificar y decidir sobre procesos electorales que no les corresponden.

Ante esta situación, hacen un llamado a los jueces y magistrados para que, en el ejercicio de su función, conozcan y resuelvan los asuntos sometidos a su consideración atendiendo los vicios de fondo que afectan la legitimidad, legalidad y transparencia de los procesos electorales universitarios.

Comunicado pic.twitter.com/Umx2IW3RcZ — Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (@CangGuatemala) June 24, 2026

Sobre la elección

El pasado 8 de abril, con la presencia de 52 electores acreditados, Walter Mazariegos fue electo rector de la USAC con 50 votos a su favor.

El pasado 8 de abril, en medio de protestas, Walter Mazariegos fue reelecto como rector de la USAC. (Foto: Archivo/Soy502)

A las afueras del del centro de votación, electores reclamaron su presencia en la votación, sin embargo, no fueron aceptados y 23 que asistieron a la votación rompieron quórum, por lo que abandonaron las instalaciones.

Además, en dos sesiones una ordinaria y la otra extraordinaria, la primera el 25 de marzo fueron acreditados 11 cuerpos electorales, la mayoría afines a Mazariegos.

En la segunda, el 6 de abril, se acreditaron los restantes 4 cuerpos electorales.