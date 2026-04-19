Caobanal se lleva la victoria del Abierto Las Canchas 2026

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El conjunto de Cabonal cerró por todo lo alto la temporada de Polo 2026, ya que, conquistó el Abierto Las Canchas, al lograr cuatro puntos, luego de tres días de competencia, en el club que hizo honor al nombre del certamen.

Las Canchas Polo Club, es uno de las instalaciones para la práctica de este deporte, con más tradición de Centroamérica. Es un epicentro destacado para este deporte, sirviendo como sede oficial de la Asociación Nacional de Polo de Guatemala. Ha sido escenario de eventos importantes como la Copa República de Argentina, y se caracteriza por fomentar un ambiente familiar, social y de alto nivel deportivo.

Al final de los cuatro días de competencia, Caobanal, fue escoltado en la tabla de posiciones por Santa Cruz y La Misión, que lograron tres unidades cada uno, y en cuarto puesto se ubicó Aseguradora General.

Uno de los jugadores más destacados del certamen fue, Sebastián Aycinena (Caobanal), quien terminó como goleador del torneo, con 12 goles, pero fue seguido de cerca por José Miguel Aguilar (La Misión), quien terminó con 11 tantos.

El torneo se realizó en cuatro días de competencia, en el club organizador del torneo, ubicado a orillas del Lago de Amatitlán. (Foto: Norvin Mendoza / ASOPOLO)

Mariana, fue designada como la mejor yegua nacional, y fue montada por Aycinena, pero es propiedad de Francois Berger; mientras que, Catalina, de Víctor Hugo Morales, fue nombrada como la mejor yegua internacional.

El equipo de Caobanal, fue integrado por Sebastián Aycinena, Francois Berger, Luis Fernando Luna, y Eduardo Lenhoff. Con esto la temporada 2026 de Polo baja el telón oficialmente, y únicamente queda a la espera de las competiciones clasificatorias para el Mundial de este deporte, que se realizará próximamente de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.