¡Caos en Praga! El clásico entre Slavia y Sparta suspendido por invasión de ultras

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Lo que debía terminar en una fiesta por el título acabó en caos este sábado durante el derbi entre Slavia de Praga y Sparta de Praga, luego de que aficionados locales invadieran el terreno de juego y provocaran graves incidentes en el Fortuna Arena de la capital checa.

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El encuentro transcurría en tiempo de reposición y el Slavia ganaba 3-2, un resultado que prácticamente le aseguraba el campeonato de liga, cuando un grupo de ultras saltó al césped con bengalas y petardos. La situación empeoró cuando comenzaron a lanzar fuegos artificiales hacia el sector ocupado por seguidores del Sparta.

La tensión obligó a detener el partido en el minuto 97 y, tras varios minutos de incertidumbre, el árbitro decidió suspenderlo definitivamente por motivos de seguridad.

La celebración anticipada de los aficionados del Slavia terminó empañando una noche que podía significar el decimocuarto título liguero del club.

¡CAOS EN EL DERBI DE PRAGA!



Mientras se disputaba el Slavia vs Sparta, los aficionados locales atacaron a los hinchas visitantes, causando que se CANCELARA el partido.



vía: ultras_clips pic.twitter.com/CDarCqSAUR — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) May 10, 2026

El Sparta, dirigido por el danés Brian Priske, abandonó el estadio poco después del incidente y confirmó en redes sociales que el equipo salió del recinto para proteger a jugadores y cuerpo técnico.

La Federación Checa de Futbol anunció que abrirá una investigación por los disturbios y se espera que el Slavia enfrente fuertes sanciones por los hechos ocurridos tanto en las gradas como dentro del terreno de juego.