Cavaliers reaccionan en casa y siguen con vida en los playoffs de la NBA

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Con una actuación estelar de Donovan Mitchell y un cierre decisivo de James Harden, los Cleveland Cavaliers vencieron 116-109 a los Detroit Pistons este sábado y descontaron en la semifinal de la Conferencia Este de la NBA, que aún favorece 2-1 a Detroit.

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En el Rocket Arena, Mitchell lideró a los locales con 35 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias para evitar que los Pistons tomaran una ventaja de 3-0, una diferencia que ningún equipo ha remontado en la historia de los playoffs.

El duelo parecía complicarse para Cleveland tras la reacción de Detroit en la segunda mitad. Los visitantes cerraron el tercer cuarto con una racha de 11-2 y llegaron a ponerse arriba en el último período gracias al dominio de Tobias Harris en la pintura y al triple-doble de Cade Cunningham, quien terminó con 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

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Sin embargo, en el minuto final apareció Harden. El veterano escolta anotó siete puntos consecutivos para asegurar la victoria de Cleveland y devolverle vida a la serie. "Lo que este equipo necesite es lo que voy a hacer", declaró "La Barba", de 36 años, tras el encuentro.

Los Cavaliers mantuvieron así su invicto como locales en esta postemporada, con cinco victorias en casa. La serie continuará el lunes nuevamente en Cleveland, donde el equipo buscará igualar 2-2 antes de regresar a Detroit.

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LeBron a escena

En la otra semifinal del Oeste, LeBron James y los Los Angeles Lakers intentarán reaccionar este sábado cuando reciban a los vigentes campeones, el Oklahoma City Thunder (6:30 p. m.) en el tercer juego de la serie, luego de caer en los dos primeros partidos disputados como visitantes.