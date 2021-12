"Ropo-pom pom", los jóvenes que regalan juguetes y alegría a niños

La buena acción fue captada por una usuaria de redes sociales y aplaudida por otros internautas.

A través de las redes sociales se ha compartido una imagen que fue captada por una conductora, que observó al "Ropo-pom pom Móvil" entregar un juguete a un niño.

"Este carrito que ven aquí, nos sacó las lágrimas, es increíble como hay gente linda aun en el mundo. Íbamos bajando en cola y vi como le entregaban un regalo a un niñito que vendía comida en la calle", aseguró la autora de la publicación.

Además, relató la reacción del menor que recibió el obsequio y no podía creer lo que le estaban entregando.

"Yo creo que el niño no se la creía agarró su regalo con carita de no saber que hacer, como me hubiera gustado tomarles video", reiteró la joven que captó la imagen.

Finalmente felicitó la acción de Ropo-pom pom Móvil. Mientras varios internautas invitaron a imitar la iniciativa.

¿Qué es Ropo-pom pom?

El Ropo-pom pom es el vehículo en el que viajan las "duendes oficiales" carteras del Polo Norte, que fueron enviadas por Santa Claus a recoger las cartas de todos los niños de Guatemala.

De acuerdo con la iniciativa, las jóvenes realizan actos y bailes para los niños, al mismo tiempo que regalan juguetes. Una noble iniciativa aplaudida en estos tiempos.

De acuerdo con su información en su página de Facebook, el "Ropo Pom-Pom Móvil" incluye un show especial de 45 minutos personalizado y un video de Santa Claus confirmando que recibió las cartas.

"Contamos con todas las medidas de seguridad para prevenir el Covid-19. Nuestra fórmula navideña más valiosa es dar, amar y agradecer, por lo que un requisito para nuestra visita es la donación de un juguete en buen estado para los niños más necesitados. Asimismo, les contamos que un porcentaje del show será donado a una organización de apoyo a la niñez guatemalteca y a una asociación de protección animal", informan en sus redes sociales.