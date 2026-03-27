Video: camión casi arrolla a conductor en ruta al Pacífico

El video ha causado indignación en usuarios de redes sociales debido a la falta de precaución del transporte pesado.
OTRAS NOTICIAS: ¡Por intento de asalto! Un hombre es atacado a balazos en la zona 10
Un camión de volteo quedó grabado cuando estuvo cerca de ocasionar un trágico accidente en la ruta al Pacífico., según un video compartido por el Centro de Información Municipal (CIM) de Palín.
En las imágenes se observa el momento en que el vehículo de transporte pesado se incorpora de manera repentina y a alta velocidad a dicha carretera.
Un motorista quedó cerca de ser arrollado por este camión, pero logró frenar a tiempo y se salvó de ser atropellado, aún así cayó sobre la cinta asfáltica, ya que una nube de polvo le obstaculizó la visión.
Además, una camioneta blanca que circulaba a mayor velocidad por el carril izquierdo no logró frenar por completo y colisionó en la parte trasera del camión y terminó empotrada en el arriate central.