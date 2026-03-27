¡Por intento de asalto! Un hombre es atacado a balazos en la zona 10

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.
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Un incidente armado se registró durante la madrugada de este viernes 27 de marzo en la 15 calle “A“ y 11 avenida de la zona 10 capitalina.
Vecinos del sector alertaron a los Bomberos Municipales luego de haber escuchado los disparos, por lo que los socorristas arribaron al lugar y localizaron a un hombre herido.
Se trata de un hombre de 39 años, quien presentaba heridas causadas por proyectiles de arma de fuego en la pierna izquierda, por lo que se le brindó atención prehospitalaria y posteriormente fue llevado al Hospital Roosevelt.
La versión inicial de lo ocurrido da cuenta que desconocidos se le acercaron al hombre y tras un intento de asalto, los delincuentes lo atacaron a balazos para posteriormente huir del lugar.
Las autoridades correspondientes se hicieron presentes en el lugar para continuar con las investigaciones de este hecho armado.