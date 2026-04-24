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¡Video! Captan imprudencia de bus extraurbano en ruta Interamericana

  • Por Geber Osorio
23 de abril de 2026, 20:15
El ayudante del bus insultó en repetidas ocasiones a un motorista. (Foto: Captura de video)

El ayudante del bus insultó en repetidas ocasiones a un motorista. (Foto: Captura de video)

Un conductor se salvó de ser atropellado debido a la imprudencia del piloto y ayudante del bus.

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Un usuario compartió un video a Soy502, en donde se observa la imprudencia de un bus extraurbano en la ruta Interamericana, con dirección a San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.

En las imágenes se observa cuando un motorista estuvo a punto de ser atropellado por el autobús, el cual circulaba y se cambiaba de carril con imprudencia.

Además, el ayudante del bus iba ingiriendo bebidas alcohólicas y agrediendo a las personas.

En el video se ve el momento en que el ayudante insulta al motorista quien incluso se salió de la vía para resguardarse.

Mira aquí el video:

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