¡Video! Captan imprudencia de bus extraurbano en ruta Interamericana

Un conductor se salvó de ser atropellado debido a la imprudencia del piloto y ayudante del bus.
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Un usuario compartió un video a Soy502, en donde se observa la imprudencia de un bus extraurbano en la ruta Interamericana, con dirección a San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.
En las imágenes se observa cuando un motorista estuvo a punto de ser atropellado por el autobús, el cual circulaba y se cambiaba de carril con imprudencia.
Además, el ayudante del bus iba ingiriendo bebidas alcohólicas y agrediendo a las personas.
En el video se ve el momento en que el ayudante insulta al motorista quien incluso se salió de la vía para resguardarse.