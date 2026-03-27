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Captan a un jaguar en plena carretera en el ingreso a Tikal (video)

  • Por Geber Osorio
27 de marzo de 2026, 07:11
El&nbsp;jaguar se encontraba paseando por la carretera. (Foto ilustrativa: istock)

El jaguar se encontraba paseando por la carretera. (Foto ilustrativa: istock)

El avistamiento de un jaguar que caminaba por la carretera quedó grabado en video.

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Un jaguar fue captado en cercanías del túmulo en donde se realiza el chequeo del límite de velocidad en el ingreso al Parque Nacional Tikal, en Petén.

En las imágenes compartidas se logra observa el momento en que el felino sale de su hábitat natural y se pasea por la carretera.

El jaguar mira a su alrededor, en donde aparentemente se encontraba un agente trabajando y comienza a caminar por unos metros sobre la línea que divide la carretera.

Posteriormente termina de atravesar el paso vehicular y se regresa al área forestal.

Mira aquí el video:

@parque.nacional.tikal Jaguar visto en el túmulo donde chequean el límite de velocidad en tikal #TIKAL #TikalNationalPark #parquenacionaltikal ♬ sonido original - Parque Nacional Tikal

Usuarios de redes sociales mostraron su admiración, ya que pocas veces se observa a este tipo de animales sobre la carretera.

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