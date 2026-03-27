Captan a un jaguar en plena carretera en el ingreso a Tikal (video)

El avistamiento de un jaguar que caminaba por la carretera quedó grabado en video.
OTRAS NOTICIAS: ¡Video! Captan a pareja de quetzales que fue sorprendida por la naturaleza
Un jaguar fue captado en cercanías del túmulo en donde se realiza el chequeo del límite de velocidad en el ingreso al Parque Nacional Tikal, en Petén.
En las imágenes compartidas se logra observa el momento en que el felino sale de su hábitat natural y se pasea por la carretera.
El jaguar mira a su alrededor, en donde aparentemente se encontraba un agente trabajando y comienza a caminar por unos metros sobre la línea que divide la carretera.
Posteriormente termina de atravesar el paso vehicular y se regresa al área forestal.
Mira aquí el video:
Usuarios de redes sociales mostraron su admiración, ya que pocas veces se observa a este tipo de animales sobre la carretera.