¿Otro galán? Captan a Shakira en cena con un basquetbolista

La famosa cantante colombiana fue sorprendida en una cita con el basquetbolista Jimmy Buttler.

Una vez más, Shakira se volvió noticia luego de que el medio ET Canadá reveló que fue captada en una cena junto con Jimmy Buttler, uno de los basquetbolistas más famosos de Estados Unidos.

Está sería la segunda vez en la que Shakira ha sido relacionada sentimentalmente con un deportista tras haberse mudado a Miami, Estados Unidos, luego de su polémica separación con Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos.

Según los detalles de la cita de las celebridades, esta ocurrió en el restaurante "Novikov Restaurant & Bar", situado en Gran Bretaña.

Además, se dio a conocer que la cita duró hasta horas de la madrugada.

Sin embargo, el medio Excelsior dio a conocer que no se sabe con certeza si se trató de una velada romántica, o bien, por algún otro motivo.

Shakira was spotted having dinner with NBA star Jimmy Butler in London on Wednesday. [: Daily Mail] pic.twitter.com/05dPASWj7F — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) July 13, 2023

Fotos: Shakira estuvo cenando con el jugador de la NBA Jimmy Butler en Londres (12 de julio) pic.twitter.com/dhV8yH6tNI — claudia (@claudiagabito) July 13, 2023

Otro galán

Cabe destacar que hace unas semanas, Shakira fue relacionada sentimental con Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1.

Sin embargo, Shakira no se ha pronunciado ante estos últimos dos suceso, y ha continuado con su rutina normal en su vida personal y profesional.