¡Enviado a prisión! Así fue la audiencia del acusado de disparar contra exjefe de PNC

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El presunto atacante del exdirector adjunto de la PNC fue enviado a prisión por el delito de asesinato.

Tras darle a conocer los motivos de su detención, el Juzgado de Turno envió a prisión preventiva a Saulo Sebastián Pérez Sunún, quien presuntamente participó en el ataque contra el exdirector adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), Helver Belteton, removido del cargo semanas atrás.

Durante la audiencia de este miércoles 3 de junio, el Ministerio Público (MP) expresó que Pérez Sunún fue aprehendido el día 2 de junio a las 16:40 horas en la 20 calle 20-07 A, zona 7, Residenciales Bosques de Vista Linda, por agentes de la PNC en cumplimiento de una orden de captura girada en su contra.

Agregó que en cumplimiento a la orden emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Diligencias Urgentes se le sindica por el delito de asesinato, por lo que ante la carencia de la carpeta judicial, le fue reprograma la audiencia de primera declaración para el 4 de junio, en el juzgado de turno respectivo.

Presunto atacante del exdirector Adjunto de la PNC, es enviado a prisión preventiva, en el Centro de Rehabilitación Pavoncito. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/AZf29QLTf9 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 3, 2026

También a petición del imputado, el Juzgado de Turno decidió que Pérez Sunún fuera enviado al anexo del Centro de Rehabilitación Pavoncito.

Muere sobrina de exdirector

La captura de Pérez Sunún se efectuó por investigadores de la PNC en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, en residenciales Bosques de Linda Vista, zona 7.

Según las investigaciones, el detenido es presunto responsable de un hecho armado ocurrido el 31 de mayo de 2026 en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico, zona 25.

En el picop también viajaban Dulce Solórzano Matus, de 25 años, y Mía Daniela González, de 15, quienes retornaban de una actividad religiosa durante la madrugada del 31 de mayo.

(Foto: RRSS)

La PNC informó que desconocidos que se conducían en una camioneta sin placas interceptaron el picop y abrieron fuego desde la parte trasera. Los proyectiles alcanzaron a la sobrina del exdirector y a Dulce Solórzano Matus, quienes fallecieron de manera inmediata en el interior del vehículo.

El exfuncionario, de 45 años, también resultó herido, al igual que las demás sobrevivientes, quienes sufrieron rozaduras de bala y lesiones provocadas por los vidrios del picop que explotaron al ser impactados por las balas.

Los escoltas quienes acompañaban el picop reaccionaron inmediato pero los responsables del hecho lograron escapar.