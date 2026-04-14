Detienen a hombre que habría provocado ataque armado en Mixco

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El atacante trabajaba para una cobradora de créditos y tras una riña hirió a un hombre.

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Un ataque armado se registró durante la mañana de este jueves 14 de abril en la 12 calle y 14 avenida de la colonia Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco.

Según las investigaciones realizadas por la Policía Nacional Civil, un hombre identificado como Francisco Brito de 49 años, es el principal sospechoso del ataque armado.

Sobre los créditos y el incidente

Por medio de las investigaciones se logró determinar que Brito era cobrador de créditos.

Según la información preliminar, el hombre llegó al domicilio a cobrar un crédito a nombre de una mujer, sin embargo, tras una discusión con un hombre este lo agrede en el rostro, por lo que el cobrador sacó el arma de fuego y la accionó, provocando daños en el abdomen de la víctima.

El atacante deberá enfrentarse a la ley. (Foto: PNC)

El hombre herido fue llevado al Hospital San Juan de Dios tras ser víctima de un ataque armado. (Foto: CMB)

Agentes de la Policía Nacional Cilvil realizaron una revisión de la escena quienes localizaron a Brito dentro de un vehículo particular en el que se localizó un arma de fuego y 3 cargadores, de los cuales se encontraron 20 municiones en uno y otros de 13 y 19 para un total de 52 municiones útiles.

También se incautó el automóvil y se confirmó que el ahora capturado contaba con licencia de portación.