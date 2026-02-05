Capturan al "apóstol" Santiago Zúñiga por tráfico de personas en El Salvador

-

El "predicador" hondureño intentó ingresar a un menor de edad a tierras salvadoreñas de manera ilegal.

El hondureño "apóstol" Santiago Zúñiga Cruz, de 59 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil de El Salvador en la frontera El amatillo de ese país, este jueves 5 de febrero.

Según han informado medios locales, el "apóstol Chago" como también es conocido, intentaba ingresar a dicho país con un adolescente hondureño de 16 años, quien viajaba de manera oculta en el baúl del vehículo en el que se transportaba Zúñiga Cruz.

El "apóstol" Santiago Zúñiga y su acompañante Lidia Maldonado fueron capturados en El Salvador. (Foto: Redes sociales)

Junto a él fue capturada su acompañante Lidia Sarahay Maldonado Matute, de 38 años, por lo que las autoridades salvadoreñas los señalan de tráfico de personas por intentar cruzar al territorio con un menor sin autorización de sus padres.

El menor fue rescatado con vida y será puesto bajo protección del Consejo Nacional para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), mientras las autoridades continúan con el proceso judicial contra los detenidos, agregaron los medios locales.

El "apóstol Santiago" es señalado de traficar personas por intentar ingresar a El Salvador a un adolescente hondureño sin la autoridades de sus padres. (Foto: Redes sociales)

¿Quién es el "apóstol Santiago"?

Zúñiga Cruz es un polémico predicador de Honduras que ha figurado en las redes sociales tras sus controversiales frases y declaraciones.

Una persona se encarga de grabarlo mientras él da sus polémicas palabras y luego son publicadas.