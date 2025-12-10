Video: Capturan a la pareja sentimental de uno de los prófugos de Fraijanes II

-

La capturada trabajaba en un centro asistencial y tenía orden de captura por extorsión desde el 04 de noviembre.

Damaris Velásquez, de 34 años, fue capturada por investigadores de la División de Información Policial al ser señalada de extorsionista.

La ahora detenida tenía una orden de captura por el delito de extorsión, vigente desde el 4 de noviembre de este año.

La mujer trabajaba como enfermera en un centro hospitalario. (Foto: Jorge Senté)

El operativo se ejecutó en la 19 calle y 7ª avenida, zona 6, luego que se analizara en el registro de sus visitas a la cárcel, donde se confirmó que era la pareja sentimental de Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias "Snyper" y/o "Wilo", prófugo de la justicia junto a otros 19 reos de Fraijanes II.

Velásquez se desempeñaba como enfermera auxiliar, las autoridades presumen que esa era su fachada para evitar ser vinculada con alguna pandilla y seguir extorsionando a comerciantes y repartidores de alimentos.

La sindicada deberá responder a la ley en el juzgado que emitió su orden de captura. (Foto: Jorge Senté)

Fue trasladada al juzgado de turno en la Torre de Tribunales, donde espera audiencia en el juzgado que ordenó su detención.