Capturan al hermano de "El Inquieto", miembro del Barrio 18

Información preliminar#Recapturan a peligroso terrorista del Barrio 18, prófugo de la justicia por asesinato y evasión



Detenido es hermano de "El Inquieto y/o Travieso"



Kilder Ardany Ramos Aguilar, de 37 años, peligroso terrorista del Barrio 18 fue recapturado pic.twitter.com/NKQf42J849