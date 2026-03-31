Capturan al hermano de "El Inquieto", miembro del Barrio 18

En Mixco fue capturado un integrante del Barrio 18. Tenía órden de captura por varios delitos, además es familiar de uno de los fugados de Fraijanes II.
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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Kilder Ardany Ramos Aguilar. La detención se realizó cuando este se conducía en un vehículo tipo camionetilla sobre el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Mixco.
De acuerdo con la PNC, el sujeto tenía una alerta roja internacional y órdenes de captura por varios delitos, entre estos: evasión, asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
Además, es miembro activo del Barrio 18 y hermano de Kevin Amílcar Ramos Aguilar, alias "El Inquieto" o "El Travieso", fugado de la cárcel Fraijanes II en octubre de 2025 y cuya recaptura está pendiente.