¡Cuidado! Siguen los secuestros exprés en taxis piratas

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Autoridades advierten sobre los secuestros exprés, las víctimas han abordado taxis no autorizados.

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Los secuestros exprés, denominados así porque duran poco tiempo y su fin es robar pertenencias y dinero de cuentas bancarias de las víctimas, continúan registrándose.

De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía contra el Secuestro, que lidera la mesa multidisciplinaria, en 2026 han recibido 60 denuncias, de las cuales 54 eran mujeres y 6 hombres.

La manera de operar es la misma, cuando la persona aborda una unidad, otras personas que viajaban como pasajeros, las intimidan, amenazan y cometen los robos.

"Privan de la libertad a las víctimas cuando van en estos medios de transporte para despojarlos de sus bienes como teléfonos, billeteras, dinero. Han llegado al extremo que obligan a las víctimas a que den los datos de sus tarjetas para ellos ir a hacer los retiros", describió Dennis Cisneros, jefe de la Fiscalía contra el Secuestro.

Operativo contra los taxis piratas. (Foto: PNC)

Incluso, las autoridades han notado que utilizan a mujeres "para ganarse la confianza de las víctimas".

"Entonces a veces ya hay mujeres adentro del vehículo. Eso genera como un espacio de confianza para la potencial víctima, pero resulta que esta mujer participa también dentro de la estructura", dijo.

Incluso estas mujeres son quienes trasladan armas de fuego, golpean a las víctimas e impiden que se bajen del vehículo.

Además, para evitar dejar rastro, los delincuentes han optado por exigir a las víctimas que realicen transferencias móviles, pero al número de las víctimas.

"Obligan a las víctimas a hacer transferencias móviles, es decir, a su propio número de teléfono celular cuando están dentro del taxi, dentro del vehículo, y con ese código ellos van a los cajeros a retirar el dinero. Entonces hemos visto que ellos han innovado criminalmente hablando para tratar de dejar menos rastros, menos pistas", agregó Cisneros.

Operativo contra los taxis piratas. (Foto: PNC)

Operativos

A raíz de este fenómeno criminal, las autoridades han montado operativos para la identificación de los vehículos no autorizados.

"Hemos estado involucrando a Policía de Tránsito y Policía Nacional Civil, que son los que tienen la competencia para poder detener vehículos en la vía pública, y de igual modo estamos con la Dirección de Análisis Criminal, trabajando todo este fenómeno, para ver si se tratan de grupos delictivos organizados, y hemos tenido buenos resultados en ese sentido, sí ya hemos podido identificar que hay grupos que específicamente se dedican a este fenómeno en particular", explicó el fiscal.

Operativo contra los taxis piratas. (Foto: PNC)

Como parte del abordaje a este fenómeno, han instalado un equipo multidisciplinario conformado por varias fiscalías. Además, de tener establecidos protocolos de atención a víctimas.

"Primero se hacen las diligencias primarias, la atención victimológica como tal, si hay víctimas de agresión sexual, pues las remiten con el médico forense para las evaluaciones respectivas, de igual modo las evaluaciones psicológicas, todas estas practicadas por el INACIF, y así mismo, pues hacer todas las diligencias primarias de investigación como recopilación de cámaras, como establecer todos los datos del vehículo, mandar alertas a Policía Nacional Civil, a Policía de Tránsito, para que tratemos de ubicar el vehículo", dijo.

Por último, el fiscal recomendó a la población utilizar únicamente taxis autoridades o taxis de confianza. Además de denunciar si ha sido víctima de algún delito.