Capturan a cinco presuntos responsables del crimen ocurrido en Villa Nueva

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En un inmueble utilizado como guarida, los sicarios abandonaron armas de fuego y también fueron hallados otros indicios, incluso vestimenta con insignias de PMT de Villa Nueva.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a cinco presuntos terroristas de la Mara Salvatrucha tras un incidente armado que se suscitó en la 1a. calle y 14 avenida de la colonia Mario Alioto Sánchez, en la zona 4 de Villa Nueva.

Se trata de Edgar "N", de 27 años; Juan "N", de 21; Abel "N", de 37; Luis "N", de 21; y Francisco "N", de 21; este último fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial, debido a que resultó herido, según indicaron las autoridades.

Cinco presuntos terroristas de la Mara Salvatrucha fueron detenidos. (Foto: PNC)

Estos hombres se conducían en un automóvil con placas de circulación P-420LJB, al momento de ser copados y detenidos, se les localizó una pistola Taurus con un cargador y municiones dentro del vehículo.

Además, los presuntos sicarios habían ingresado a un inmueble en donde abandonaron las armas de fuego que habrían utilizado para el ataque. Una de las habitaciones rentadas era utilizada como guarida de los pandilleros.

Los sicarios abandonaron las armas de fuego en una habitación usada como guarida. (Foto: PNC)

En ese lugar fueron halladas cuatro pistolas con tres cargadores, una carabina calibre .223 con dos cargadores, tres motocicletas con reporte de robo, cuatro chalecos antibalas, dos suéteres con insignias de Policía Municipal, un chaleco de tránsito, tres gorros pasamontañas, entre otros indicios.

En la base de datos de la PNC, a Abel "N" le aparece un antecedente por asociación ilícita.

Vestimenta con insignias de Policía Municipal fue localizada. (Foto: PNC)

El crimen

Gustavo Jiménez, quien iba en el asiento del copiloto de un picop, fue asesinado tras sufrir múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego tras una emboscada.

En el lugar también resultó herido Santos Nazario López, de 54 años, quien iba en el asiento de atrás, por lo que los Bomberos Voluntarios lo trasladaron al IGSS, de la zona 4 de Mixco con al menos cinco heridas de bala.