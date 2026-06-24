Identifican a víctimas de balacera que dejó un fallecido y un herido en Villa Nueva

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La víctima mortal es un hombre que se dedicaba a realizar préstamos, mientras que un supuesto guardaespaldas resultó herido.

Gustavo Jiménez, quien iba en el asiento del copiloto fue asesinado durante una emboscada en la 1a. calle y 14 avenida del asentamiento Mario Alioto Sánchez, zona 4 de Villa Nueva, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta los atacaron a balazos.

En el lugar también resultó herido Santos Nazario López, de 54 años, quien iba en el asiento de atrás, supuesto guardaespaldas, por lo que los Bomberos Voluntarios lo trasladaron al IGSS, de la zona 4 de Mixco con al menos cinco heridas de bala.

Mientras que el piloto aparentemente resultó ileso y según testigos salió del vehículo y se fue caminando, pues según las autoridades desconocen su paradero.

Las víctimas se transportaban en un picop que fue atacado por los criminales. (Foto: José Pos/Colaborador)

Prestamista

Familiares que llegaron a la escena del crimen identificaron a Jiménez y dijeron que era residente de Amatitlán, además que se dedicaba a realizar prestamos a comerciantes, por lo que habían llegado a la zona a realizar varios cobros.

En la escena técnicos del Ministerio Público (MP) embalaron diversos indicios, entre ellos casquillos de fusil y pistola.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), informó que la rápida intervención de los agentes permitió iniciar una persecución que culminó con la captura de cinco hombres en la colonia Alioto, del mismo municipio, quienes son señalados como presuntos responsables del ataque armado.