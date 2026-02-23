Capturan a coyote que abandonó a guatemaltecos en México

-

El hombre habría sido denunciado luego de haber abandonado a cuatro guatemaltecos en el vecino país.

OTRAS NOTICIAS: Intenta darse a la fuga tras casi atropellar a agentes de la PNC

Durante un operativo policial fue capturado Manuel M, quien es señalado de tránsito irregular de guatemaltecos con intención de llevarlos a Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, en junio de 2024, cuatro víctimas entregaron Q140 mil al sindicado como pago por el traslado irregular.

El viaje se inició el 13 de junio desde la zona 1 capitalina con destino a Petén y, tras varios transbordos, llegaron a Cancún, México, donde fueron abandonados durante 10 días en un hotel.

El ahora capturado habría sido denunciado tras abandonar a cuatro guatemaltecos en un hotel de México. (Foto: PNC)

Posteriormente, retornaron al país por sus propios medios. Durante su permanencia en México, el sindicado también exigió y recibió pagos adicionales a familiares de las víctimas.

Manuel es señalado de participar en la captación, promoción, ofrecimiento, facilitación, transporte y tránsito irregular de los cuatro guatemaltecos.

Es por ello que la Fiscalía Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes lo puso a disposición para esclarecer su situación con la justicia.