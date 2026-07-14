Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Sorprenden a adolescente con armas en una vivienda que era utilizada como guarida

  • Por Reychel Méndez
14 de julio de 2026, 15:43
El adolescente fue puesto a disposición al juzgado competente. (Foto ilustrativa: iStock)

El adolescente fue puesto a disposición al juzgado competente. (Foto ilustrativa: iStock)

La captura se realizó por medio de un operativo, luego que autoridades recibieran una denuncia que indicaba que usaban una vivienda como guarida.

OTRAS NOTICIAS: Capturan al presunto responsable de haber abusado de una niña de 10 años

Un adolescente de 17 años fue detenido y remitido al juzgado correspondiente, luego que fuera sorprendido escondiendo armas de fuego y otros ilícitos en una vivienda de Palencia.

Según indica el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), una denuncia ciudadana habría permitido realizar un allanamiento en la 3.ª calle "A", cantón Pueblo Nuevo, luego que se indicara que el inmueble era utilizado como guarida.

La denuncia también señalaba que el lugar era resguardado por presuntos mareros para ocultar armas de fuego, dinero de extorsiones y droga.

Las armas carecen de documentación legal. (Foto: PNC)
Las armas carecen de documentación legal. (Foto: PNC)

Cuando investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) llegaron al lugar, se encontraron al menor de 17 años dentro del inmueble. Además se localizaron tres pistolas, una carabina y 15 "colmillos" con cocaína.

Al realizar el embalaje de las evidencias, se determinó que las armas de fuego carecían de documentación legal. 

El menor fue puesto a disposición del juzgado competente para que resuelva su situación legal, mientras continúan las investigaciones.

Durante el allanamiento se localizó droga. (Foto: PNC)
Durante el allanamiento se localizó droga. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar