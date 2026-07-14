Sorprenden a adolescente con armas en una vivienda que era utilizada como guarida

La captura se realizó por medio de un operativo, luego que autoridades recibieran una denuncia que indicaba que usaban una vivienda como guarida.
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Un adolescente de 17 años fue detenido y remitido al juzgado correspondiente, luego que fuera sorprendido escondiendo armas de fuego y otros ilícitos en una vivienda de Palencia.
Según indica el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), una denuncia ciudadana habría permitido realizar un allanamiento en la 3.ª calle "A", cantón Pueblo Nuevo, luego que se indicara que el inmueble era utilizado como guarida.
La denuncia también señalaba que el lugar era resguardado por presuntos mareros para ocultar armas de fuego, dinero de extorsiones y droga.
Cuando investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) llegaron al lugar, se encontraron al menor de 17 años dentro del inmueble. Además se localizaron tres pistolas, una carabina y 15 "colmillos" con cocaína.
Al realizar el embalaje de las evidencias, se determinó que las armas de fuego carecían de documentación legal.
El menor fue puesto a disposición del juzgado competente para que resuelva su situación legal, mientras continúan las investigaciones.