Capturan a dos presuntos asaltantes armados en la calzada Roosevelt

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Los presuntos delincuentes fueron perseguidos por agentes policiales luego de que con un arma le tocara la ventanilla a un vehículo.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos presuntos asaltantes en la calzada Roosevelt, entre 22 y 23 avenida de la zona 11, frente a un comercio, este lunes 13 de abril.

Se trata de José Antonio Alvarado Mejía, de 19 años, y Dylan Steven Pineda Godínez, de 20; quienes se conducían en un vehículo de dos ruedas.

Estos sujetos con un arma en mano le tocaron la ventanilla del automóvil a un conductor, por lo que fueron perseguidos durante media cuadra hasta que fueron neutralizados por policías que tenían un puesto fijo de seguridad a unos metros, según indicó la PNC.

Dos motoladrones capturados frente a Tikal Futura



En la calzada Roosevelt , zona 11, frente a Tikal Futura, policías de la comisaría 14 que tenían un puesto fijo de seguridad, capturan a José Antonio Alvarado Mejía, de 19 años y a Dylan Steven Pineda Godínez, de 20 años, pic.twitter.com/WSd4VbzDO0 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 13, 2026

Además, se les decomisó una pistola de gas comprimido con la que intimidaban a sus víctimas y una mochila donde transportaban diez bolsas y dos cigarros de marihuana, un celular y una munición de arma de fuego.

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También, se les decomisó el vehículo de dos ruedas que utilizaban como transporte para asaltar en la calzada Roosevelt, según informaron las autoridades.