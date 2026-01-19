Capturan a dos presuntos terroristas acusados de atacar a la PNC

-

Alias "Barbas" y "Pinky" fueron capturados en Villa Nueva, donde también les incautaron armas de fuego.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este lunes 19 de enero a dos presuntos terroristas que habrían atacado el pasado domingo a varios agentes policiales.

La aprehensión se realizó en la colonia Plan Internacional, San José Villa Nueva, durante un allanamiento ejecutado por investigadores de la División de Información Policial (DIP) en coordinación con la DEIC y fiscales del Ministerio Público (MP).

Los detenidos son: Henry Alarcón Hernández, de 34 años, alias "El Barbas" con rango gatillero; y Axel Eduardo Alvizures Chay, de 18 años, alias "El Pinky" con el rango de paro; presuntos miembros de la terrorista pandilla denominada Barrio 18.

(Foto: PNC)

Además, se les decomisó una pistola con un cargador y 21 municiones, un arma de fuego de gas comprimido, un pasamontañas y 3 celulares cuyo contenido será minuciosamente analizado, según indicó la PNC.

Estas acciones se dieron luego de que las autoridades recibiera información que ayer observaron ingresar al inmueble allanado a varios individuos con apariencia de terroristas pandilleros con armas de fuego, por lo que se presume que sean responsables de los ataques perpetrados en contra de la PNC.

(Foto: PNC)

Los ahora capturados a mediados del mes de diciembre pasado fueron atacados a balazos cuando pretendían atentar contra la humanidad de una mujer, en el sector de Amatitlán, pero fueron sorprendidos y recibidos con disparos, donde alias "El Barbas" resultó herido y alias "El Pinky" ileso dándose a la fuga; en esa ocasión se conducían a bordo de un vehículo de dos ruedas, añadieron las autoridades.