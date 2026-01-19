Sheinbaum dice que se comunicará con Arévalo para ofrecer apoyo tras ataques a PNC

-

En conferencia de prensa, la presidenta de México indicó que ofrecerá apoyo a Guatemala por los hechos de violencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le ofreció apoyo a Guatemala este lunes 19 de enero, luego de los disturbios en algunas cárceles del país y de los ataques terroristas en contra de la Policía Nacional Civil (PNC).

Sheinbaum dijo: "vamos a buscar al presidente Bernardo Arévalo y ver si requiere apoyo de algún tipo", en conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre lo sucedido durante el pasado fin de semana, donde también el mandatario nacional declaró Estado de Sitio por 30 días.

La presidenta mexicana agregó que respetando la soberanía de Guatemala, se tratará de comunicar para "saber si se quiere de alguna situación especial", y afirmó que de momento no se están tomando medidas de seguridad en particular en las fronteras.

Muere otro PNC

La mañana de este lunes se confirmó un noveno agente de la PNC fallecido, víctima de los incidentes armados que habrían sido ocasionados por terroristas de la pandilla criminal denominada Barrio 18.

De igual manera, este 19 de enero el Gobierno de Guatemala oficializó el Estado de Sitio en todo el territorio nacional por un período de 30 días, mediante el Decreto Gubernativo 1-2026, publicado en el Diario de Centroamérica.