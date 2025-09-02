Versión Impresa
Capturan a empleado municipal que amenazó a sus compañeros con un machete (video)

  • Por Susana Manai
02 de septiembre de 2025, 09:41
Testigos indicaron que el hombre se presentó en aparente estado de ebriedad y amenazó a sus compañeros. (Imagen: captura de pantalla)

El hombre ingresó con un machete a las oficinas de la municipalidad de Santiago Atitlán. 

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de Salvador "N", de 55 años, empleado municipal señalado de ingresar con machete en mano a las oficinas de Recursos Humanos de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá

Según testigos el capturado exigía el pago de su salario bajo amenazas y en aparente estado de ebriedad. (Foto: Noticas Sololá)
Medios locales confirmaron que el hecho ocurrió la tarde del lunes 1 de septiembre, cuando Salvador exigía el pago de un salario que, según otros empleados, ya había recibido días antes.

Testigos indicaron que el hombre se presentó en aparente estado de ebriedad y lanzó amenazas con un machete contra sus compañeros.

Agentes PNC de la subestación de Santiago Atitlán acudieron de inmediato, lo desarmaron y lo trasladaron hacia la sede policial.

En el lugar también se presentó el Ministerio Público (MP) para coordinar las diligencias correspondientes.

El incidente generó preocupación entre vecinos y trabajadores municipales, quienes solicitaron reforzar la seguridad en las instalaciones para prevenir situaciones similares.

