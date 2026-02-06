El Salvador: Capturan a guatemalteco con droga valorada en más de $10 millones

También se capturó a un salvadoreño mientras transportaban más de 300 kilogramos de cocaína.
Carlos Roberto Quezada Orellana, de nacionalidad guatemalteca y mexicana, fue capturado en el sur de la playa Toluca, en La Libertad, El Salvador.
Junto a él fue detenido el salvadoreño Handy Yocimar Medina Gómez, cuando en una embarcación transportaban 13 bultos de cocaína.
El peso aproximado de esta fue de 398 kilogramos, los cuales están valorados en más de $10 millones, indicaron las autoridades salvadoreñas.
Las capturas fueron ejecutadas por medio de unidades especializadas de la Policía Nacional Civil del vecino país, según informó el ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro.
Además, Villatoro detalló que la droga iba oculta entre instrumentos de pesca siguiendo el trayecto y modus operandi de narcotráfico: Nicaragua–Guatemala–Estados Unidos.