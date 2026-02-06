Versión Impresa
El Salvador: Capturan a guatemalteco con droga valorada en más de $10 millones

  • Por Geber Osorio
06 de febrero de 2026, 13:01
El guatemalteco fue capturado&nbsp;junto a un salvadoreño en una embarcación, en territorio salvadoreño. (Foto ilustrativa: istock)

También se capturó a un salvadoreño mientras transportaban más de 300 kilogramos de cocaína.

Carlos Roberto Quezada Orellana, de nacionalidad guatemalteca y mexicana, fue capturado en el sur de la playa Toluca, en La Libertad, El Salvador.

Junto a él fue detenido el salvadoreño Handy Yocimar Medina Gómez, cuando en una embarcación transportaban 13 bultos de cocaína.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Roberto Quezada Orellana, guatemalteco/mexicano; y Handy Yocimar Medina Gómez, salvadoreño. (Foto: Gustavo Villatoro)
El peso aproximado de esta fue de 398 kilogramos, los cuales están valorados en más de $10 millones, indicaron las autoridades salvadoreñas.

Las capturas fueron ejecutadas por medio de unidades especializadas de la Policía Nacional Civil del vecino país, según informó el ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro.

A los capturados se les incautaron 13 bultos de cocaína, con un aproximado de 398 kilogramos, valorados en más de $10 millones. (Foto: Gustavo Villatoro)
Además, Villatoro detalló que la droga iba oculta entre instrumentos de pesca siguiendo el trayecto y modus operandi de narcotráfico: Nicaragua–Guatemala–Estados Unidos.

