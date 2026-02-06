El Salvador: Capturan a guatemalteco con droga valorada en más de $10 millones

En El Salvador no hay rutas para el narcotráfico.



Unidades especializadas de nuestra @PNCSV interceptaron al sur de playa Toluca, La Libertad, una embarcación que transportaba 13 bultos de cocaína, con un total aproximado de 398 kilogramos, valorados en más de $10 millones,… pic.twitter.com/vm3hrQ767l