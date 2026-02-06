Con fines de extradición: Capturan a integrante de Lev Tahor

El detenido es señalado de haber cometido varios delitos en México.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Yoel Malka, de 37 años, integrante de la secta Lev Tahor, quien es solicitado con fines de extradición.
La aprehensión se ejecutó en un operativo coordinado con agentes de la Interpol, en la 5a. avenida y 11 calle de la zona 9 de la ciudad de Guatemala.
Yoel Malka es solicitado en México por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y matrimonio forzoso o servil, según indicaron las autoridades.
Con este caso se suman cinco extraditables capturados en el presente año, de los cuales tres son por temas de narcotráfico y dos por otros delitos, explicó la PNC.