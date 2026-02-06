Versión Impresa
Con fines de extradición: Capturan a integrante de Lev Tahor

  • Por Geber Osorio
06 de febrero de 2026, 12:19
El integrante de la secta Lev Tahor es acusado de cometer varios delitos en México. (Foto: archivo/Soy502)

El detenido es señalado de haber cometido varios delitos en México.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Yoel Malka, de 37 años, integrante de la secta Lev Tahor, quien es solicitado con fines de extradición.

La aprehensión se ejecutó en un operativo coordinado con agentes de la Interpol, en la 5a. avenida y 11 calle de la zona 9 de la ciudad de Guatemala. 

El capturado fue identificado como Yoel Malka, integrante de la secta Lev Tahor. (Foto: PNC)
Yoel Malka es solicitado en México por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y matrimonio forzoso o servil, según indicaron las autoridades.

Con este caso se suman cinco extraditables capturados en el presente año, de los cuales tres son por temas de narcotráfico y dos por otros delitos, explicó la PNC. 

