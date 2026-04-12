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El hombre que ocultaba material infantil en su vivienda

  • Por Maria Fernanda Gallo
12 de abril de 2026, 14:05
El hombre fue capturado.&nbsp;(Foto ilustrativa: Shutterstock)

El hombre fue capturado. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Su captura se realizó durante los allanamientos gestionados por el Ministerio Público (MP) en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

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Un hombre identificado como Salomón "M." fue detenido en el interior de una vivienda, por ser investigado por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad este domingo 12 de abril.

Agentes policiales confirman la evidencia para su captura. (Foto: MP)
Agentes policiales confirman la evidencia para su captura. (Foto: MP)

Durante un allanamiento, el MP realizó la captura del sindicado tras la incautación de dispositivos tecnológicos como evidencia del caso.

(Foto: MP)
(Foto: MP)

El hombre quedó a disposición de la ley para solventar su situación.

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