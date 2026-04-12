Accidente de tránsito deja a dos médicos fallecidos

Un aparatoso accidente cobró la vida de dos profesionales de la salud.
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En el kilómetro 114 de la CA-14, conocida como la ruta de las Verapaces, se suscitó un accidente de tránsito cuando un transporte pesado y una camioneta tipo agrícola colisionaron sobre la carretera el pasado 11 de abril.
La gravedad del impacto causó que las estructuras de ambos vehículos quedarán destruidas; además, dentro de la camioneta se encontraba una mujer y un hombre que fueron identificados como Óscar Emilio Duarte Sandoval y Adinia Steicy González Xoy, ambos de 33 años.
Bomberos Municipales Departamentales acudieron a brindar asistencia y confirmaron que ya habían fallecido.
El piloto del transporte pesado, identificado como Lauriano Hernández Toribio, de 39 años, fue trasladado a un centro hospitalario dado a la gravedad de las heridas que presentó.
Óscar, originario de la Ciudad de Guatemala y Adinia, de Cobán, Alta Verapaz, fueron reconocidos por amigos y familiares, quienes indicaron ser médicos.
Los profesionales de la salud fueron recordados por su labor y profesionalidad dejando un vacío para sus seres queridos.