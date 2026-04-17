Capturan a implicados en robo de medicamentos en hospital de Puerto Barrios

Los señalados trabajaban como oficinistas en el hospital.
EN CONTEXTO: ¡Captados en video! Salud denunció sustracción de medicamentos en hospital
Un grupo de trabajadores del Hospital Nacional Infantil Elisa Martínez, ubicado en Puerto Barrios, Izabal, fue denunciado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), tras detectar la sustracción de medicamentos para tratamiento infantil.
El hecho se registró en febrero de este año y fue captado por las cámaras de seguridad.
El MSPAS publicó las imágenes que muestran cómo trabajadores realizaron la sustracción.
Capturados
La Policía Nacional Civll (PNC) confirmó la captura de los presuntos implicados en el robo de medicamentos, el cual fue valorado en Q.165,481.
Los ahora detenidos fueron identificados como Elsa "N", de 33 años, y Dilan "N", de 31 años, ambos oficinistas del hospital.