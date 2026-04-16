¡Captados en video! Salud denunció sustracción de medicamentos en hospital

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social denunció a un grupo de trabajadores por la sustracción de medicamentos valorados en más de Q160 mil.
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Las cámaras de seguridad del Hospital Nacional Infantil Elisa Martínez, ubicado en Puerto Barrios, Izabal, captaron cómo un grupo de trabajadores se coordinó para sustraer medicamentos.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) publicó un video en el que se observa cómo varios de los trabajadores realizaron la sustracción. En el video se observa que los medicamentos iban en cajas, y aprovechaban la noche para hacerlo.
"Se tiene documentado como un grupo de personas extrae cajas de medicamentos seleccionados, los cuales habían dejado con antelación en la puerta de ingreso de la bodega, para ser trasladados al área de farmacia. Luego por la noche, del área de farmacia las cajas son trasladadas al baúl de un vehículo", explicó Salud.
Luego continuan explicando: "Se identificaron los patrones conductuales y regulares que se utilizaban para poder realizar la sustracción de manera coordinada con el personal interno y de seguridad".
Según la información compartida por el MSPAS los medicamentos sustraídos son para tratamientos de la población infantil y asciende a Q165 mil 481
Los trabajadores involucrados en la sustracción ya fueron denunciados.