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Capturan a mujer acusada de asesinar a su esposo en Chiquimula

  • Por Susana Manai
16 de mayo de 2026, 20:38
Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Vecinos aseguraron que no era la primera vez que la mujer intentaba atacar a la víctima. 

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Gladis "N", de 27 años, fue capturada tras ser señalada de presuntamente haber dado muerte con arma blanca a su conviviente en aldea Pinalito Puerta de la Montaña, en Chiquimula.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), una denuncia ciudadana alertó sobre una persona fallecida en el sector.

Al llegar, localizaron el cuerpo de un hombre de 44 años.

Tras el hallazgo, capturaron Gladis, quien fue señalada por vecinos como la presunta responsable del hecho. 

"La presunta responsable de darle muerte a machetazos a su conviviente", indicó la PNC. 

La mujer es señalada de presuntamente matar a machetazos a su conviviente. (Foto: PNC)
La mujer es señalada de presuntamente matar a machetazos a su conviviente. (Foto: PNC)

De acuerdo con testimonios no sería la primera vez que la mujer atentaba contra la vida del fallecido.

La mujer fue trasladada hacia un juzgado de la localidad para iniciar el proceso judicial en su contra.

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