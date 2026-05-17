Capturan a mujer acusada de asesinar a su esposo en Chiquimula

Vecinos aseguraron que no era la primera vez que la mujer intentaba atacar a la víctima.
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Gladis "N", de 27 años, fue capturada tras ser señalada de presuntamente haber dado muerte con arma blanca a su conviviente en aldea Pinalito Puerta de la Montaña, en Chiquimula.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), una denuncia ciudadana alertó sobre una persona fallecida en el sector.
Al llegar, localizaron el cuerpo de un hombre de 44 años.
Tras el hallazgo, capturaron Gladis, quien fue señalada por vecinos como la presunta responsable del hecho.
"La presunta responsable de darle muerte a machetazos a su conviviente", indicó la PNC.
De acuerdo con testimonios no sería la primera vez que la mujer atentaba contra la vida del fallecido.
La mujer fue trasladada hacia un juzgado de la localidad para iniciar el proceso judicial en su contra.