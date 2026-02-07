Hombre intercepta un bus para atacar al piloto, el ayudante resultó herido

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al presunto sicario que intentó matar al conductor de un transporte urbano.
Durante la mañana del 7 de febrero, un transporte colectivo se conducía sobre el km. 195 de la autopista Los Altos, Quetzaltenango, cuando fue interceptado por un hombre desconocido.
Este presunto sicario intentó atacar con un arma de fuego al conductor del bus. Sin embargo, fue descubierto por la PNC que detuvo el ataque, luego de que primero hiriera al ayudante de este transporte.
El atacante fue identificado por la PNC como Roger José Lucas Andrade, de 33 años, quien fue puesto a disposición ante este acto.