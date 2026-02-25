Versión Impresa
Despojo de bienes inmuebles: Capturan a presunto líder de estructura criminal

  • Por Geber Osorio
25 de febrero de 2026, 17:26
El apresado registra más de 10 órdenes de captura vigentes. (Foto ilustrativa: istock)

El detenido registra más de 10 órdenes de captura vigentes, según indicaron las autoridades.

El Ministerio Público (MP) informó sobre la aprehensión del presunto líder de una estructura criminal dedicada al despojo de bienes inmuebles en el occidente del país.

Se trata de Juan G., quien fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) este miércoles 25 de febrero en coordinación con la Fiscalía de Distrito de San Marcos.

Las fuerzas de seguridad localizaron a Juan G. sobre una acera. (Foto: MP)
El detenido se encontraba prófugo de la justicia y registra más de 10 órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de estafa y falsedad material e ideológica.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la estructura estaría integrada por algunos notarios de la región.

Juan G. fue posteriormente trasladado al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

El presunto líder criminal Juan G., fue trasladado al juzgado correspondiente. (Foto: MP)
