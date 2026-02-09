Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a presunto responsable de raptar a menor de 2 años

  • Por Reychel Méndez
09 de febrero de 2026, 07:28
El menor habría sido raptado&nbsp;frente al negocio de su madre.&nbsp;(Foto ilustrativa: iStock)

El menor habría sido raptado frente al negocio de su madre. (Foto ilustrativa: iStock)

El pequeño fue localizado poco tiempo después de haber sido raptado.

OTRAS NOTICIAS: Abandonan vehículo quemado en área verde de zona 15

Una mujer y su pequeño de 2 años se encontraban en su negocio ubicado en el cantón Vipoj de Nebaj, Quiché, cuando un hombre desconocido tomó al niño y se fue en rumbo desconocido. 

La madre al ver que se llevaban a su hijo llamó a la Policía Nacional Civil, quienes iniciaron de inmediato acciones de búsqueda siguiendo las características del hombre.

El hombre fue capturado minutos después de haberse llevado al menor. (Foto: PNC)
El hombre fue capturado minutos después de haberse llevado al menor. (Foto: PNC)

Agentes de la comisaría 71 capturaron a Eduardo "N", de 29 años, quien se conducía a bordo de una motocicleta roja y según información de las autoridades policiales, el rescate del pequeño se realizó en menos de una hora. 

Minutos después, el menor fue entregado a su progenitora y el detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.

El menor fue entregado sano y salvo a la madre. (Foto: PNC)
El menor fue entregado sano y salvo a la madre. (Foto: PNC)

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar