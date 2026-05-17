Capturan a presunto terrorista por asesinato en Quetzaltenango

Las autoridades lo señalan como presunto integrante y sicario de la Mara Salvatrucha.
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Franklin "N", de 21 años, señalado por las autoridades como presunto sicario de la Mara Salvatrucha, fue capturado en la aldea Los Cubes, en Palencia.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido era buscado desde el pasado 24 de marzo por varios delitos relacionados con hechos violentos.
Franklin "N" presentaba una orden de captura emitida por un juzgado de Quetzaltenango "era buscado desde el 24 de marzo del presente año por los delitos de asociación ilícita, asesinato y conspiración para cometer asesinato", dijo la PNC.
La captura ocurrió durante un operativo realizado por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).