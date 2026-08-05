¡Accidentado, herido y multado! Conductor ebrio sufrió accidente en la zona 7

El conductor resultó herido y le ocasionó daños materiales a su vehículo tras sufrir un accidente por conducir en estado de ebriedad.
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Un accidente de tránsito fue reportado este miércoles 5 de agosto en la 10a. avenida y 0 calle de la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Se trata de un motorista que resultó herido tras accidentarse, pero se determinó que conducía en estado de ebriedad, según indicó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Luego de que los agentes le realizaran la prueba de alcoholemia, la cual dio como resultado positivo, se le realizó la sanción correspondiente y se coordinó la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC).
Este motorista recibió una multa de Q5 mil y un familiar se presentó para hacerse responsable de este hombre y de la motocicleta que sufrió serios daños materiales, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.