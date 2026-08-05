¡Accidentado, herido y multado! Conductor ebrio sufrió accidente en la zona 7

MOTORISTA EN ESTADO DE EBRIEDAD SUFRE ACCIDENTE – ZONA 7



En la 10.ª avenida 0-50, zona 7, se atendió a un motorista que sufrió un accidente. Al momento de brindarle apoyo, se estableció que conducía en estado de ebriedad.



La prueba de alcoholemia dio resultado positivo y se… pic.twitter.com/HsnuvzeCjX