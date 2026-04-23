"¿A esto le tenía tanto miedo?": el último video publicado por exreina de belleza

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En el último video compartido en sus redes, Carolina mostraba otra faceta de su vida.

La muerte de Carolina Flores ha causado indignación en México, luego de que se filtrara un video del crimen perpetrado por su suegra.

La joven, quien fue coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, fue hallada sin vida en su departamento ubicado en Polanco, México.

Todo era un misterio hasta que hace unas horas se filtrara un video que muestra cómo fue asesinada.

Carolina era muy activa en sus redes sociales y en uno de sus últimos videos mostró una faceta llena de amor por su hijo y la familia que estaba formando.

"¿A esto le tenía tanto miedo?", es la frase que acompaña las imágenes.

♬ Save My Soul - noahrinker @carolinaff444 Mi pequeña gran familia ❤️‍ #family

La investigación por el feminicidio de Carolina Flores incluye señalamientos contra su suegra como probable responsable de la agresión ocurrida el 15 de abril de 2026.

De acuerdo con información integrada a la carpeta de investigación, el esposo la víctima presentó la denuncia ante el Ministerio Público un día después de los hechos.

En su declaración inicial, el hombre señaló a su madre como la persona que habría disparado contra la joven dentro del domicilio.