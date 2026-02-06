Caravana del Zorro: Anuncian cierre vehicular en la zona 1 para este viernes

-

Algunos de los participantes dormirán esta noche en la Plaza de la Constitución.

OTRAS NOTICIAS: Italika impulsa la Caravana del Zorro como patrocinador principal

A las 19:00 horas de este viernes 6 de febrero se tendrá un cierre vehicular en la 7a. avenida y 9a. calle, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, frente al edificio El Centro.

Esto debido a que motoristas que participarán en la Caravana del Zorro, se estarán reuniendo en la Plaza de la Constitución, por lo que solo motocicletas podrán circulan en esa calle.

Cientos de motoristas estarán llegando provenientes de los distintos departamentos del país e incluso de El Salvador, por lo que dormirán en la Plaza para salir este sábado 7 en la caravana rumbo a Esquipulas, Chiquimula.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que 100 agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) estarán laborando esta noche en el lugar para agilizar la circulación vehicular.

Recuerde que hoy, se realizan desvíos viales en plaza La Constitución, en el marco del operativo “Caravana del Zorro 2026”.#TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT https://t.co/IE2qA37gFi — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 6, 2026

Rutas alternas para el sábado

Se hace el recordatorio de que este sábado 7 cuando la caravana salga de la ciudad a partir de las 7:30 de la mañana, estará bloqueado el paso en la calle Martí, desde el Hipódromo del Norte hasta la jurisdicción con Palencia, donde circularán los motoristas.

Por lo tanto, las autoridades de tránsito recomiendan utilizar vías alternas, como la calzada La Paz, el bulevar Vista Hermosa, bulevar Los Próceres y bulevar San Rafael.