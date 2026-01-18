Carlos Alcaraz arranca Australia Open con victoria ante Walton

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, realizó un partido serio, aunque no perfecto, para avanzar este domingo a la segunda ronda del Abierto de Australia, el único torneo de Grand Slam que falta en su palmarés.
En su primer partido oficial desde su separación a mediados de diciembre de su entrenador histórico Juan Carlos Ferrero, el español de 22 años se impuso por 6-3, 7-6 (7/2) y 6-2 al australiano Adam Walton (81º).
Ahora bajo las órdenes en solitario de Samuel López, quien se incorporó a su equipo a finales de 2024, Alcaraz arrancó bien el encuentro, quebrando a su rival con 4-3 en el primer set antes de cerrarlo con su servicio.
Pero Walton respondió al inicio de la segunda manga, adelantándose 3-1 antes de que el N.1 del circuito ATP igualara para llevar al australiano al 'tie-break', que el español ganó con facilidad por 7/2.
En el tercer set, Alcaraz logró un quiebre en blanco con 3-2 para encaminarse hacia la victoria, sellada tras algo más de dos horas de juego.
El próximo rival del número 1 será el alemán Yannick Hanfmann (102º), quien este domingo superó en cuatro sets al estadounidense Zachary Svajda (143º), procedente de la fase de clasificación.