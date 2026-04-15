Alcaraz abandona torneo en Barcelona tras confirmarse una lesión en la muñeca

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, anunció este miércoles su retirada del torneo ATP 500 de Barcelona por las molestias en la muñeca que notó el martes durante su partido contra el finlandés Otto Virtanen.
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El tenista español anunció su retirada del ATP 500 de Barcelona por una lesión en la muñeca derecha, encendiendo las alarmas en un tramo clave de la temporada. "Es raro y difícil sentarme aquí para decir que no podré seguir", dijo, visiblemente afectado.
El martes ya había sentido molestias durante su victoria ante Otto Virtanen (6-4 y 6-2), incluso con atención médica en pleno partido. Aunque inicialmente restó importancia, los exámenes confirmaron que se trata de una lesión "más seria de lo esperado".
Alcaraz explicó que el dolor surgió en una devolución y fue en aumento, por lo que decidió parar. "Tengo que escuchar a mi cuerpo y pensar en el futuro", afirmó.
El español venía de ser finalista en Montecarlo y veía en Barcelona una oportunidad de recuperar el número uno en el ranquin, pero ahora prioriza su recuperación.