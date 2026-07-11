Carrera clandestina deja tres heridos y un detenido en Mazatenango (video)

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Vecinos señalan que las competencias ilegales son recurrentes en la zona.

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Una carrera clandestina de motocicletas registrada la noche del viernes 10 de julio en Mazatenango, Suchitepéquez, dejó como saldo tres personas heridas y un participante detenido, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El incidente ocurrió en la calzada Centenario, cerca de la entrada al lugar conocido como el Primer Grupo de Flor del Café, donde, según las autoridades, varios jóvenes participaban en competencias ilegales de motocicletas.

De acuerdo con el reporte policial, durante la actividad dos motocicletas colisionaron, provocando un aparatoso accidente.

Como consecuencia del impacto, una de las motocicletas terminó incrustada debajo de una camionetilla que se encontraba estacionada en el sector.

Una carrera ilegal de motocicletas en Mazatenango, Suchitepéquez, dejó como saldo tres personas heridas y un participante detenido, informó la Policía Nacional Civil (PNC).



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La persona con lesiones de mayor gravedad fue identificada como Estefani Pérez Tale, de 21 años, quien sufrió heridas de consideración y fue trasladada de emergencia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Las autoridades del Instituto reportaron que el estado de salud de la joven es delicado. Asimismo, otros dos jóvenes que también resultaron heridos fueron ingresados al Hospital Nacional de Mazatenango para recibir atención médica.

La PNC informó que un cuarto participante en las carreras clandestinas fue detenido, aunque hasta el momento no ha revelado su identidad ni los delitos que podrían ser imputados en su contra.

Vecinos del área manifestaron que este tipo de competencias ilegales no constituye un hecho aislado, sino una práctica recurrente en la calzada Centenario, la cual, afirman, representa un riesgo constante para conductores, peatones y residentes del sector.