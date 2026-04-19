La carrera Nuestro Reto por la vida fue una fiesta para miles de guatemaltecos

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La carrera Nuestro Reto por la Vida reunió a miles de aficionados al deporte en el Circuito de los Museos de la zona 13 capitalina, en donde se vivió una auténtica fiesta y que tuvo a grandes protagonistas del atletismo nacional como ganadores.

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El fondista olímpico Alberto González fue el vencedor después de las cuatro vueltas al recorrido que tuvo su punto de salida a la altura del Museo Nacional de Arqueología y Etnología y que pasó por sectores cercanos al Zoológico La Aurora y calles aledañas al Aeropuerto Internacional La Aurora, en un recorrido dinámico y lleno de energía.

Así, conquistó la categoría de los 10 kilómetros, en la que varios chapines tuvieron participación también, aunque la gran mayoría tratando más de batir sus propios récords personales, que pelearle a Beto González. En la rama femenina, fue Heidy Villegas la que conquistó esta distancia.

Por su parte, Viviana Aroche fue la que alzó sus brazos con el triunfo en los 5 kilómetros, que terminó luego de solamente dos vueltas a todo el recorrido, que representó un bonito reto para varios, sobre todo los que están empezando con el tema de correr. Mientras que Juan José Mejía fue el vencedor entre los hombres.

Pero no fue solamente una cuestión competitiva, pues muchos de los que se inscribieron a esta carrera tuvieron la oportunidad de hacerlo en categorías especiales para disfrutar incluso en familia.

Con los más chicos de la casa o hasta acompañados de sus mascotas, los guatemaltecos que se dieron cita para la primera edición de Nuestro Reto por la Vida vivieron una linda mañana de domingo, bastante refrescante, pues estuvo hasta acompañada de gotas de lluvia que refrescaron un poco el efecto del calor.