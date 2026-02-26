Versión Impresa
Estos son los carriles reversibles que se habilitan todas las mañanas en la ciudad

  • Por Jessica González
26 de febrero de 2026, 14:16
Ciudad de Guatemala
Varios carriles reversibles se habilitan para que el tránsito fluya. (Foto: archivo/Soy502)

El tránsito en la ciudad sigue creciendo. Para aliviar la carga en las principales rutas, la Policía MT ha habilitado carriles reversibles en distintos puntos estratégicos.

Debido al aumento del tránsito, en ciertos horarios se cambia el sentido de algunos carriles para darle más espacio a la vía que tiene mayor cantidad de vehículos.

En la mañana se facilita el ingreso hacia el centro y zonas laborales.

Carriles reversibles en la mañana (ingreso a la ciudad)

Durante las primeras horas del día, los cambios buscan agilizar el tránsito hacia las zonas de mayor actividad.

Región Sur

  • Petapa: de la 53 calle a la 42 calle, zona 12
  • Carmen: de la 29 calle a la 1ª avenida, zona 12 y de la 7ª avenida a la 26 calle, zona 12 Reformita
  • Monte María: de la 1ª avenida y 34 calle hacia el carril auxiliar y 36 calle de la Aguilar Batres

Región Suroeste

  • Charcas: Avenida Mariscal o Diagonal 17, zona 11
  • 1er. y 2do. jalón Mega Reversible de la zona 8 de Mixco a la 10ª avenida, zona 11
  • De zona 8 de Mixco al Puente de la 10ª avenida, zona 11

Región Oeste

  • San Juan: de la 37 avenida a la 30 avenida, zona 7
  • De la 39 avenida a la 36 avenida, zona 7, Roosevelt
  • De la 12 avenida Roosevelt a Tecún Umán, zona 9

Región Este Central

  • Hincapié: del km 10 a la 18 calle, zona 13
  • 6ª avenida zona 13: de la 1ª calle zona 13 a la 12 calle, zona 9
  • Montúfar: de Tecún Umán a la 7ª avenida y 12 calle, zona 9
  • Mariscal Cruz: de la 12 avenida a la Avenida Reforma, zona 5

Región Sureste

  • 20 calle, zona 10

Región Noreste

  • Atlántico: del km 8 hacia la Calzada José Milla y 21 avenida
  • Quinta Ruiz: del redondel Los Olivos a la Atlántida
  • Los Olivos: de la 7ª calle Redondel Atlántida a las Bougambilias, zona 18
  • Calzada La Paz: de las Bougambilias bajo el puente del tren hacia el Gancho de Metronorte

Región Este

  • Bougambilias: de las Bougambilias al Puente Brillo
  • Lourdes: del Parque Jacarandas a la 35 avenida, zona 5 (Covias)
  • 12 avenida zona 5: de la 22 calle a la 24 calle
  • 25 calle zona 5: de la 25 avenida a la 25 calle

Región Central

  • 24 calle: De 7 avenida a 6 avenida, zona 4
  • 7 calle: De 16 a 15 avenida, zona 1

Región Norte

  • Calle Martí: de la 13 avenida, zona 6 a la 10ª avenida, zona 2
  • Carriles reversibles en la tarde (salida de la ciudad)
  • En la tarde, el sentido cambia para ayudar a quienes regresan a casa

Región Sur

  •  8ª calle: de la 3ª avenida a la Calzada Atanasio, zona 12
  • Monte María: 1ª avenida y 34 calle carril auxiliar y 36 calle, zona 12
  •  Atanasio: de la 33 calle a la 50 calle, zona 12
  • USAC: 11 avenida 29 calle, zona 11

Región Suroeste

  • Calle Mariscal: de la 13 calle a la 10ª avenida y 30 calle, zona 11
  • 35 calle:
  • De 10ª avenida a Campo Alegre, zona 11
  • De Campo Alegre al Puente Límite San Cristóbal

Región Oeste

  • Calzada San Juan: de la 33 avenida a la 37 avenida, zona 7
  • Roosevelt: de la 9ª avenida a la 36 avenida, zona 11
  • De la 35 avenida hacia Mixco (anexo)

Región Este Central

– 1ª calle zona 13: de la 4ª avenida hacia la Calzada Atanasio norte
– Hincapié: de la 28 calle al km 10 Boca del Monte

Región Sureste

  • 20 calle zona 10: de la 18 avenida a la 26 avenida

Región Este

  • 25 calle zona 5: de la 15 avenida a la 25 avenida
  • 28 calle zona 5: de la 13 avenida a la 35 calle
  • 12 avenida zona 5: de la 21 calle a la 24 calle

Región Noreste

  • Lavarreda: de la 7ª calle a la 15 avenida colonia Holanda – Santa Elena III, zona 18
  • La Paz: gancho de Metronorte
  • 5ª Ruiz: de las Bugambilias a la Atlántida, zona 18
  • Atlántico: de la 25 avenida Calzada José Milla al km 7 del Atlántico norte

Región Norte

  • 12 avenida: de la 5ª calle a 6ª calle, zona 6

