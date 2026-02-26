Momento en que atropellan a una mujer en Mixco (video)

La víctima fue trasladada a un centro asistencial.
Un accidente se registró en la 10.ª avenida, zona 3 de Mixco, colonia Nueva Monserrat.
Las cámaras del sector captaron el momento en que una mujer se cruzó la calle, sin notar que un auto se acercaba.
Cuando llegó a media vía, un carro blanco impactó sobre ella, dejándola tendida sobre el asfalto.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y atendieron a la víctima, quien tuvo que ser trasladada a un hospital.
Mientras tanto, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) pusieron bajo custodia al conductor del vehículo.
Mira aquí el video: