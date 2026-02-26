Versión Impresa
Momento en que atropellan a una mujer en Mixco (video)

  • Por Jessica González
26 de febrero de 2026, 12:09
La mujer fue llevada de emergencia a un hospital. (Foto: Shutterstock)



La víctima fue trasladada a un centro asistencial.

Un accidente se registró en la 10.ª avenida, zona 3 de Mixco, colonia Nueva Monserrat.

Las cámaras del sector captaron el momento en que una mujer se cruzó la calle, sin notar que un auto se acercaba.

Cuando llegó a media vía, un carro blanco impactó sobre ella, dejándola tendida sobre el asfalto. 

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y atendieron a la víctima, quien tuvo que ser trasladada a un hospital. 

Mientras tanto, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) pusieron bajo custodia al conductor del vehículo.

Mira aquí el video: 

