La Casa Blanca dice dar por terminada la guerra con Irán

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La Casa Blanca aseguró que el conflicto con Irán ya terminó.

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La administración del presidente Donald Trump notificó al Congreso que da por finalizadas las hostilidades con Irán, al asegurar que ya no existe intercambio de ataques entre ambas naciones.

Esta postura le permitió evitar una nueva autorización legislativa antes del 1 de mayo, fecha límite establecida por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que regula el uso de las Fuerzas Armadas sin aval del Congreso.

La información oficial fue enviada a los líderes del Legislativo justo al cumplirse 60 días desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero de 2026.

Trump notificó al Congreso al cumplirse el plazo de 60 días. (Foto Archivo/Soy502)

Esta ley obliga al Ejecutivo a detener las operaciones militares dentro de ese plazo si el Congreso no declara formalmente la guerra ni aprueba una extensión de hasta 30 días para el retiro de tropas. En este caso, ninguna de esas opciones fue avalada por los legisladores, quienes incluso rechazaron propuestas para frenar el conflicto.

La Casa Blanca sostiene que el límite legal no aplica porque, según su interpretación, los enfrentamientos terminaron con el cese al fuego alcanzado a inicios de abril. En la carta, Trump afirmó que desde el 7 de abril no se han registrado combates directos.

Esta posición fue respaldada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien indicó que el alto al fuego "detiene el reloj" de los 60 días.

Persisten tensiones políticas en el Congreso en decisiones bélicas. (Foto: Archivo/Soy502)

No obstante, expertos en derecho y varios legisladores han rechazado esa interpretación.

El senador Tim Kaine advirtió que la normativa no contempla pausas, mientras que Richard Blumenthal señaló que el conflicto sigue vigente, especialmente porque Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para limitar las exportaciones petroleras iraníes.

A pesar de declarar el fin de las hostilidades, la propia Casa Blanca reconoce que la amenaza de Irán continúa y que las acciones buscan garantizar estabilidad en la región.

Mientras tanto, el tema se mantiene tenso en el Congreso, donde incluso algunos republicanos han expresado preocupación por la falta de una autorización formal y por las implicaciones del conflicto, tanto a nivel político como económico.

*Con información de AFP