El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrad, debe decidir si entrega o no a la justicia de Guatemala al exdiputado Armando Rabbé, quien se refugió en ese país luego de perder su inmunidad por un caso de corrupción.

El diario mexicano Milenio, publica este 1 de enero, que la decisión de extradición del exdiputado podría generar un conflicto diplomático entre ambas naciones. La noticia evidencia que México "tiene dudas" de entregar a Rabbé, ya que estaría considerando que podría ser un perseguido político.

El medio de comunicación informa que Ebrad tiene que decir en los próximos días, de lo contrario se enfrentaría a un proceso judicial en su país. "Existen “sospechas” de que se trata de un perseguido político y no de una cuestión verdaderamente judicial", señala Milenio.

Marcelo Ebrad es el funcionario mexicano que tiene la última palabra respecto a la extradición de Luis Rabbé. (Foto: Milenio)

México ya había autorizado extraditar a Rabbé, pero el exdiputado logró la protección de un juzgado de aquella nación y se resolvió la suspensión de la extradición y volver a analizara el caso.

El canciller

De acuerdo con el medio mexicano, Erick Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó un nuevo plazo al canciller para que emita una decisión, tal y como se lo ordenó un Tribunal Colegiado, el cual le pidió dictar una nueva decisión.

Si el funcionario no toma una decisión, el expediente será enviado a otro tribunal para que inicie un trámite por "inejecución de sentencia, por desacato". En este proceso se investigará si el funcionario debe ser o no destituido del cargo por no cumplir.

Caso Rabbé

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) realizó la investigación en contra del Armando Rabbé. En mayo de 2016 se solicitó el retiro de inmunidad y tres meses después se resolvió el retiro de la inmunidad.

Se le señala de autorizar plazas fantasma en el Congreso durante su gestión en 2015 como presidente de ese organismo del Estado.

Soy502 realizó una consulta a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por estas dudas en el proceso de extradición del exdiputado. Hasta el cierre de esta publicación, la fiscalía no se ha pronunciado.

