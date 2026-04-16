Caso Lev Tahor: restituyen a 160 menores con sus familias

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Autoridades coordinaron la restitución de derechos de 160 niñas, niños y adolescentes.

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Un total de 160 niñas, niños y adolescentes vinculados al grupo Lev Tahor fueron restituidos con sus familias en menos de un año, en un proceso que marcó el inicio de una nueva etapa para los menores, ahora en condiciones consideradas más seguras y dignas, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La reintegración se dio tras una serie de acciones orientadas a restituir sus derechos fundamentales y alejarlos de entornos señalados por vulneraciones a su bienestar.

Los menores regresaron a entornos familiares luego de medidas de protección en Guatemala. (Foto: PGN)

El proceso incluyó evaluaciones técnicas y control judicial, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez.

"El caso Lev Tahor ha sido uno de los más complejos y mediáticos en Guatemala y otros países donde ha tenido presencia. Aunque la agrupación ha defendido su derecho a la libertad de culto, autoridades han intervenido al considerar que existían riesgos relacionados con el acceso a educación, salud y protección contra distintas formas de maltrato", señala el pronunciamiento de la PGN.

La reintegración marca una nueva etapa para los menores tras el caso Lev Tahor, indica la PGN. (Foto: PGN)

Las investigaciones del caso

A la vez, detalla que las denuncias sobre posibles vulneraciones han sido respaldadas por investigaciones, informes técnicos y testimonios de exintegrantes, lo que derivó en medidas para la protección de los menores y su posterior reintegración familiar.