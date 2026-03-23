Caso Pablo Vega: Acusados quedan ligados a proceso penal y en prisión

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Las autoridades arrestaron a dos hombres y una mujer por el asesinato de Pablo Vega, quien pretendía vender su vehículo.

Durante la mañana del 19 de marzo, las autoridades arrestaron a Erick René López Archila, Maryory Gabriela Simon Jacinto y Darwin Geovanny López Simón; están acusados de asesinato y robo agravado.

El juzgado de turno les dio a conocer los motivos de su detención, ese mismo día. Mientras tanto, el 21 de marzo comparecieron a audiencia de primera declaración.

Un juez de turno, tras conocer la imputación de la Fiscalía de delitos contra la vida, resolvió ligarlos a proceso penal por dos delitos y enviarlos a prisión preventiva.

Además, programó la audiencia de etapa intermedia para el próximo 3 de junio, en el Juzgado Quinto.

Este es el vehículo en el que se movilizaba Pablo la última vez que fue visto. (Foto: MP)

El caso

El miércoles 28 de mayo de 2025 fue la última vez que Pablo Vega fue visto con vida por su familia. Ese día, Vega, de 33 años, salió de su vivienda para mostrar un vehículo de su propiedad que estaba a la venta.

Luego de varias horas de espera y tras no volver, la familia reportó la desaparición de Vega. Luego, el 4 de junio, tras realizar allanamientos en Palencia. Las autoridades localizaron el cuerpo sin vida.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó en aquella oportunidad que la causa de muerte fufuesfixia por estrangulamiento.

Un día después, el 5 de junio, localizaron el vehículo en un sector de El Progreso, Jutiapa. Desde el inicio, se manejó la hipótesis de que su asesinato estaba relacionado con el robo del vehículo; sin embargo, las investigaciones han determinado otras cacausas.

MP coordina tres aprehensiones por asesinato, robo y hurto agravado



La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas coordinó con la Policía Nacional Civil la captura de dos hombres y una mujer, presuntamente vinculados con el asesinato de Pablo Aníbal… pic.twitter.com/ziKrR6U7Qj — MP de Guatemala (@MPguatemala) March 19, 2026

Aunque el caso fue investigado inicialmente por la Fiscalía contra Secuestros, este fue remitido a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, tras la localización de la víctima.

El vehículo ubicado en Jutiapa fue clave para la investigación y para dar con los tres presuntos responsables del crimen.